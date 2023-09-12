Вторник, 12 Сентября 2023 17:37

АрмИнфо. Антикоррупционная палата Кассационного суда 4 сентября 2023 года полностью удовлетворила кассационную жалобу заместителя генерального прокурора, наложив арест на земельный участок площадью 6452 кв.м., расположенный по адресу улица Т. Петросяна 44/2. незаконно отчужденный дочери бывшего депутата НС РА Рубена Геворкяна (известного как <Цахик Рубо>) - А.Г.

Генеральная прокуратура РА напоминает, что 24 июня 2020 года следователь принял решение об аресте указанного помещения. На решение следователя 13 октября 2020 года представитель А.Г. подал апелляционную жалобу в суд общей юрисдикции города Еревана, которая была отклонена, а апелляционная жалоба в Апелляционный уголовный суд Решение от 12 января 2021 года - удовлетворена.

В результате Апелляционный уголовный суд отменил решение суда первой инстанции, одновременно обязав орган, осуществляющий производство, устранить нарушение прав и законных интересов А.Г. Однако 22 февраля 2021 года заместитель генерального прокурора РА подал кассационную жалобу на решение Апелляционного уголовного суда, которое было удовлетворено 4 сентября 2023 года.

Рубен Геворкян занимал пост главы административного района Давташен с 11 октября 1996 года по 8 мая 1999 год. Был депутатом Национального Собрания с 1999 года по 2003 год, будучи избранным от избирательного округа № 7. До мая 2000 года Геворкян был членом фракции <Единство>, основанной Вазгеном Саркисяном и Кареном Демирчяном, а затем членом фракции <Айастан>. Позднее Геворкян был членом возглавляемой Гагиком Царукяном партии <Процветающая Армения>, а в 2009 году был избран депутатом по списку ППА. В 2012 году Геворкян был переизбран по пропорциональному списку ППА. Покинул ряды ППАв 2017 году. Родственники Рубена Геворкяна почти всегда занимали должности в администрации Давташена. В 2008-2012 гг. главой админситративного района Давташен был сын его брата Артур Геворкян, а в 2012-2018гг. - сын его сестры Руслан Багдасарян.