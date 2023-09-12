Вторник, 12 Сентября 2023 17:35

АрмИнфо. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 12 сентября встретился в Женеве с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Миржаной Сполярич Эггер.

Как передают азербайджанские СМИ со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана, <в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК на фоне нынешней ситуации в регионе, включая вызовы и перспективы>.