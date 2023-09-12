Вторник, 12 Сентября 2023 17:30

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с заявлением по Нагорному Карабаху.

В нем говорится: <В связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха, Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах её международно- признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико­дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права>.