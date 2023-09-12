Вторник, 12 Сентября 2023 16:18

АрмИнфо. Известный армянский политолог американист Сурен Саркисян уволен из Ереванского государственного университета языков и социальных наук имени В. Я. Брюсова. Об этом на своей странице в Facebook написал сам Саркисян.

<Ректор университета решил, что после 5 лет работы в вузе за 12000 драм я больше не должен преподавать там внешнюю политику США>, - отметил политолог, добавив, что причиной увольнения стали его оппозиционные взгляды, которые он не озвучивал в аудитории.

<Кто решит преподавать предмет, я готов предоставить все материалы>,

- отметил Саркисян.