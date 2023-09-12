Вторник, 12 Сентября 2023 16:07

АрмИнфо.Кассационный суд окончательно отклонил иск Гагика Хачатряна и его сыновей против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом говорится в заявлении, распространенном юридической компанией .

Согласно источнику, еще в июне 2020 года экс-глава Комитета госдоходов Армении Гагик Хачатрян и его сыновья обратились в суд общей юрисдикции города Ереван с утверждением о том, что государство и премьер-министр оклеветали и оскорбили их. 25 января 2021 года суд удовлетворил их требование, обязав премьер-министра Армении Никола Пашиняна извиниться перед Хачатрянами и опровергнуть клеветническую информацию.

В свою очередь, адвокат Давид Унанян, взяв на себя представление интересов Республики Армения и премьер-министра РА, после изучения материалов судебного дела в короткий срок обжаловал решение суда первой инстанции в Апелляционном гражданском суде. Апелляционный гражданский суд решением от 7 июня 2021 года отклонил жалобу.

Будучи несогласным с позицией Апелляционного суда, Унанян обжаловал данное решение в Кассационном суде. В результате рассмотрения жалобы, продолжавшегося около двух лет, Кассационный суд своим решением от 25 августа этого года ее удовлетворил, полностью отклонив иск Хачатрянов.

Напомним, что в июне 2020 года бывший министр финансов, экс-глава Комитета госдоходов Гагик Хачатрян и его сыновья - Гурген и Артем, подали в суд на премьер-министра Никола Пашиняна, его пресс-секретаря Мане Геворкян и на аппарат главы правительства, требуя извинений и опровержения заявлений. В частности, 28 апреля Мане Геворкян в своем Facebook сделала запись, в которой говорилось, что, по сведениям правительства, Хачатрян и его сыновья долгие годы возглавляли <коррупционную, мафиозную систему, долгие годы действовавшую в Армении, в результате чего накопили незаконное богатство в несколько сотен миллионов долларов>. Пресс-секретарь Пашиняна добавила, что премьер-министр ожидает скорейшего расследования коррупционной системы.