Вторник, 12 Сентября 2023 16:06

АрмИнфо. Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь на участке Верин Шоржа. Об этом сообщила пресс- служба Министерства обороны РА.

<12 сентября в районе 14:35 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Верин Шоржа в Гегаркуникской области Армении>, - говорится в сообщении.