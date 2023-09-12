Вторник, 12 Сентября 2023 16:05

АрмИнфо. В некоторых помещениях медучреждений Армении запретят использование камер видеонаблюдения. Соответствующий законопроект в Национальном Собрании Армении был представлен депутатом от партии <Гражданский договор>, членом Комиссии парламента по здравоохранению и социальным вопросам Лусине Бадалян.

По ее словам, законопроект запрещает использование видеокамер в процедурных и диагностических кабинетах, а также в операционных, больничных палатах, ванных и туалетах организаций, оказывающих медицинскую помощь и услуги.

При использовании средств видеозаписи организации, оказывающие медицинскую помощь и услуги, обязаны размещать предупреждающие знаки на видимых участках помещений своей организации.

Разработка подобного законопроекта обусловлена, по словам депутата, многочисленными жалобами, поступающими со стороны граждан.