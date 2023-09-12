Вторник, 12 Сентября 2023 15:15

АрмИнфо.Скульптура Огюста Родена останется на Площади Франции. Об этом стало известно по итогам заседания Совета старейшин мэрии Еревана.

Специально сформированная комиссия, курирующая проектом по установке памятника Шарлю Азнавуру, в состав которой вошли члены семьи шансонье, авторитетные специалисты сферы и компетентные сотрудники мэрии Еревана, настояла на изменении локации памятника. Ранее, столичный муниципалитет утвердил решение об установке памятника Азнавуру на площади Франции, которую с 2011 года украшает статуя французского художника Жюля Бастьена-Лепажа (авторская копия Огюста Родена).

Члены комиссии отметили, что расположение скульптуры на Площади Франции не позволит всем желающим подойти к памятнику, должным образом отдать дань уважения артисту и возложить цветы. В связи с этим было предложено установить памятник на площади Шарля Азнавура (плошадь, прилегающая к кинотеатру <Москва>), как изначально и планировалось. Однако на то время городские власти решили, что ввиду своих размеров, скульптура не впишется в облик площади, ее территорию.

На сегодняшнем заседании Совет старейшин утвердил предложение Комиссии и заявил, что принято также решение о проведении нового конкурса на проект памятника Шарлю Азнавура, поскольку предложенные в рамках первого конкурса 37 эскизов не были одобрены, как со стороны членов комиссии, так и горожан.

Напомним, что установление памятника Азнавуру приурочено 100-летию шансонье. Более того, похожий памятник планируется установить и во Франции.