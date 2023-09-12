Вторник, 12 Сентября 2023 15:12

АрмИнфо.11 сентября 2023 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял губернатора города Санкт-Петербург Александра Беглова.

Губернатор передал Главе Туркменского государства сердечные приветствия от Президента России Владимира Путина и Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Передав ответные тёплые приветствия и добрые пожелания высшему руководству Российской Федерации, и подчеркнув, что Туркменистан придаёт большое значение поступательному развитию традиционно дружественных межгосударственных отношений, Президент Туркменистана констатировал, что в последние годы двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень. В данном контексте отмечено, что нынешний визит губернатора Санкт-Петербурга является наглядным подтверждением стремления двух стран и впредь укреплять многоплановое стратегическое партнёрство.

Как подчёркивалось в ходе встречи, сегодня Туркменистан и РФ успешно взаимодействуют по широкому спектру двусторонних отношений. При этом связи между нашей страной и регионами и субъектами РФ являются неотъемлемой составляющей межгосударственного партнерства.

Также отмечалось, что в рамках установленных с Санкт-Петербургом тесных отношений динамично развивается сотрудничество с крупными предприятиями города. Кроме того, имеется солидный потенциал для эффективного партнёрства в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности.

В данной связи, Туркменистан готов рассмотреть предложения санкт-петербургских партнёров по новым направлениям взаимодействия, включая цифровизацию и строительство «умных» городов. Наряду с этим большое внимание уделяется научно-образовательному сотрудничеству.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и губернатор Александр Беглов подтвердили приверженность Туркменистана и города Санкт-Петербурга традиционным партнёрским связям.