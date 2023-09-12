Вторник, 12 Сентября 2023 14:51

АрмИнфо. 12 сентября в 22:00 пройдут первые теледебаты участников выборов в Совет старейшин Еревана. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РА.

Источник отмечает, что теледебаты проводится в соответствии с требованиями Избирательного кодекса и при технической консультативной поддержке Национального института демократии, в соответствии с международными стандартами. Они будут доступны на Первом канале, Первом новостном канале и в социальных сетях. В теледебатах примут участие один из 2-6 номеров списков партий и блоков, зарегистрированных на выборах.

На данный момент кандидатами, подтвердившими свое участие, являются:

Партия "Общественный голос" - Амалия Саргсян

Партия "Гражданский договор" - Сурен Григорян

Партия "Справедливая Армения" - Грачья Степанян

Партия <Победа> - Лала Мнеян

Партия "Сила Родины" - Наталья Арзаканцян

Европейская партия Армении - Арам Геворкян

Партия "За социальную справедливость" - Цовинар Костанян

Партия "Республика" - Ани Хачатрян

Партия <Единая Армения> - Вардан Хачатрян

Партия <Просвещенная Армения> - Тигран Алексанян

Партия <Демократическая консолидация> - Марине Малхасян

Партия "Страна для жизни" - Месроп Аракелян

Блок партий <Мать Армения> - Манук Сукиасян

Вторые теледебаты пройдут 14 сентября в 22:00, на которые приглашены только лица, указанные первыми в избирательных списках партий и блока.

Напомним, что выборы пройдут 17 сентября. 16 сентября объявляется днем тишины. Избирателям предстоит избрать 65 членов Совета старейшин, которые, в свою очередь, выберут мэра столицы Армении.