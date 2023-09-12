Вторник, 12 Сентября 2023 14:50

АрмИнфо. В Армении началась реализация программы по обеспечению занятостью участников войн 2020 и 2022 годов и демобилизованных в 2022 году военнослужащих. Об этом 12 сентября на пресс- конференции сообщил начальник управления труда и занятости Министерства труда и социальных вопросов РА Жора Саркисян.

По его словам, программа осуществляется совместно с частным сектором. При этом, сами работодатели будут решать на каких условиях

будут принимать на работу представителей данной категории граждан. Кабмин предлагает три направления, по которым уже действовали различные программы. Теперь все эти проекты объединены. Программа предполагает проведение учебного процесса для лиц, желающих восполнить вакантные места в компаниях. Процесс обучения будет длиться пять месяцев. В течение всех пяти месяцев государство будет возмещать все затраты, но не более 50 тыс драм на каждый месяц. Кроме того, участники войн и демобилизованные будут также получать стипендию в размере 50% от минимальной заработной платы, то есть, 37,5 тыс драм. После обучения работодатель обязуется трудоустроить бенефициара минимум на один год. Если работодатель откажется от этого требования, он обязан будет возместить все расходы государства. При трудоустройстве минимум на 1 год, государство будет компенсировать все налоговые обязательства бенефициара программы в размере минимум 50 тыс драм.

Работодатель также имеет право вместо обучающихся курсов провести практические занятия с претендентом на вакантное место сроком в три месяца, после которых с бенефициаром заключается трудовой договор сроком на 1 год, из которых 3 месяца будут считаться практическими занятиями, а остальные - трудовым стажем. На первые три месяца государство будет полностью компенсировать все затраты, связанные с практическими занятиями, которые составят один размер минимальной заработной платы плюс все налоговые обязательства. В течение остальных 9 месяцев государство будет компенсировать расходы лишь в виде налогов в размере до 50 тыс драм.

Третьим направлением, продолжил Саркисян, станет единовременное содействие, которое будет применяться при отсутствии необходимости в проведении курсов и практических занятий. В этом случае работодателю напрямую выплачивается единовременная сумма в размере 300 тыс драм. Но это произойдет исключительно при наличии трудового договора сроком минимум в 1 год.