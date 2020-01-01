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Президент Tуркменистана принял губернатора Санкт-ПетербургаПрезидент Tуркменистана принял губернатора Санкт-Петербурга
Начинаются предвыборные теледебаты между претендентами на кресло мэра ЕреванаНачинаются предвыборные теледебаты между претендентами на кресло мэра Еревана
В Армении началась реализация программы по обеспечению занятостью участников  войн  и демобилизованных военнослужащихВ Армении началась реализация программы по обеспечению занятостью участников  войн  и демобилизованных военнослужащих
Характер и уровень самоотдачи армянских футболистов говорит о том, что они на правильном путиХарактер и уровень самоотдачи армянских футболистов говорит о том, что они на правильном пути
Здесь и сказать нечего, если сама Армения признала Карабах частью Азербайджана - ПутинЗдесь и сказать нечего, если сама Армения признала Карабах частью Азербайджана - Путин
Армения и Франция отмечают важность углубления взаимодействия на международных площадкахАрмения и Франция отмечают важность углубления взаимодействия на международных площадках
Гуманитарный груз со стороны российского Красного Креста был поставлен в Нагорный КарабахГуманитарный груз со стороны российского Красного Креста был поставлен в Нагорный Карабах
Пашинян воздержался назвать новоизбранного руководителя Арцаха президентомПашинян воздержался назвать новоизбранного руководителя Арцаха президентом
Путин заявил, что Пашинян прислал ему развернутое письмоПутин заявил, что Пашинян прислал ему развернутое письмо
В Армении должностные лица вновь получат возможность пользоваться услугами специальных залов аэропортов страныВ Армении должностные лица вновь получат возможность пользоваться услугами специальных залов аэропортов страны
Пашинян не стал раскрывать детали телефонного разговора с ЭрдоганомПашинян не стал раскрывать детали телефонного разговора с Эрдоганом
Почему назвал Нагорный Карабах частью Азербайджана - пояснения ПашинянаПочему назвал Нагорный Карабах частью Азербайджана - пояснения Пашиняна
В Армении будут ужесточены меры ответственности за ущерб, нанесенный автомобильным дорогамВ Армении будут ужесточены меры ответственности за ущерб, нанесенный автомобильным дорогам
Ни Запад, ни Россия никогда не имели монополии на решение нагорно-карабахской проблемы - ПашинянНи Запад, ни Россия никогда не имели монополии на решение нагорно-карабахской проблемы - Пашинян
Пашинян: Пражские и любые другие договоренности не отменили обязательства, взятые сторонами в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 годаПашинян: Пражские и любые другие договоренности не отменили обязательства, взятые сторонами в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года
Пашинян: В связи с Римским статутом мы предложили очень конкретное решение, которое может развеять все опасения МосквыПашинян: В связи с Римским статутом мы предложили очень конкретное решение, которое может развеять все опасения Москвы
Госдеп: США глубоко обеспокоены быстро ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Нагорном КарабахеГосдеп: США глубоко обеспокоены быстро ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе
В результате прокурорского вмешательства возмещен ущерб, нанесенный государству в размере 151 млн драмВ результате прокурорского вмешательства возмещен ущерб, нанесенный государству в размере 151 млн драм
Почему позвонил лидерам многих стран, но не президенту России - Пашинян разъясняет причинуПочему позвонил лидерам многих стран, но не президенту России - Пашинян разъясняет причину
Офис Омбудсмена  Армении займется  изучением жалоб граждан об отсутствии учебников перед началом нового учебного годаОфис Омбудсмена  Армении займется  изучением жалоб граждан об отсутствии учебников перед началом нового учебного года
Верю в нашу сборную - ПашинянВерю в нашу сборную - Пашинян
В Армении опровергли очередную дезинформацию азербайджанской стороныВ Армении опровергли очередную дезинформацию азербайджанской стороны
МИД РА: разблокирование коммуникаций региона должно осуществляться в рамках суверенитета и юрисдикции странМИД РА: разблокирование коммуникаций региона должно осуществляться в рамках суверенитета и юрисдикции стран
Москве следует воздержаться от чтения лекций странам региона - ГосдепМоскве следует воздержаться от чтения лекций странам региона - Госдеп
Серж Танкян Саманте Пауэр: Агдам - это троянский коньСерж Танкян Саманте Пауэр: Агдам - это троянский конь
Омбудсмен Арцаха: Тяжелый гуманитарный кризис в Арцахе становится день ото дня все более острымОмбудсмен Арцаха: Тяжелый гуманитарный кризис в Арцахе становится день ото дня все более острым
Каждый гектар лесных массивов Армении может ежегодно обеспечить экосистемную выгоду в 417 долларов СШАКаждый гектар лесных массивов Армении может ежегодно обеспечить экосистемную выгоду в 417 долларов США
Армения и Иран создадут специальные комитеты, курирующие вопросы сотрудничества в области медицины, фармацевтики, медицинского оборудования и образованияАрмения и Иран создадут специальные комитеты, курирующие вопросы сотрудничества в области медицины, фармацевтики, медицинского оборудования и образования
Пашинян и Эрдоган провели телефонный звонокПашинян и Эрдоган провели телефонный звонок
Важно, чтобы Лачинский и Агдамский маршруты были немедленно открыты - Саманта ПауэрВажно, чтобы Лачинский и Агдамский маршруты были немедленно открыты - Саманта Пауэр
Нагорный Карабах вновь становится фактором, с которым будут считаться все - Вазген МанукянНагорный Карабах вновь становится фактором, с которым будут считаться все - Вазген Манукян
Баку выходит за рамки логики - МО Арцаха опровергает осуществление терроперации при помощи собакиБаку выходит за рамки логики - МО Арцаха опровергает осуществление терроперации при помощи собаки
Минобороны Армении опровергло очередную дезинформацию БакуМинобороны Армении опровергло очередную дезинформацию Баку
Марк Руффало: Ситуация в Нагорном Карабахе не освещается в СМИМарк Руффало: Ситуация в Нагорном Карабахе не освещается в СМИ
Иран отвергает сообщения о размещении войск на границе с АзербайджаномИран отвергает сообщения о размещении войск на границе с Азербайджаном
Ереванский метрополитен с 12 по 15 сентября будет работать в чрезвычайном режимеЕреванский метрополитен с 12 по 15 сентября будет работать в чрезвычайном режиме
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Тегеран всегда выступал против любого изменения международных границ - МИД ИранаТегеран всегда выступал против любого изменения международных границ - МИД Ирана
Жирайр Сефилян вызван на допрос в СНБ по делу <о вагнеровцах> в АрменииЖирайр Сефилян вызван на допрос в СНБ по делу <о вагнеровцах> в Армении
Изменение границ Ирана с его соседями - это план Израиля - депутат иранского парламентаИзменение границ Ирана с его соседями - это план Израиля - депутат иранского парламента
Артур Гукасян: Культура делает человека человекомАртур Гукасян: Культура делает человека человеком
Россия будет анализировать, почему Армения принимает решения о военных учениях с США, а не с ОДКБ - ПесковРоссия будет анализировать, почему Армения принимает решения о военных учениях с США, а не с ОДКБ - Песков
Армения начала совместные учения Eagle Partner 2023 с миротворцами СШААрмения начала совместные учения Eagle Partner 2023 с миротворцами США
В Армении крупный спортивный объект не будет приватизированВ Армении крупный спортивный объект не будет приватизирован
МО РА предпринимает шаги, чтобы не дестабилизировать ситуацию в регионе - замминистраМО РА предпринимает шаги, чтобы не дестабилизировать ситуацию в регионе - замминистра
Смертная казнь в Армении будет отменена при любых обстоятельствахСмертная казнь в Армении будет отменена при любых обстоятельствах
Обострение между Арменией и Азербайджаном негативно сказывается на переговорах по  разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье – вице-премьер РФОбострение между Арменией и Азербайджаном негативно сказывается на переговорах по  разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье – вице-премьер РФ
Пашинян уволил главу Службы госохраныПашинян уволил главу Службы госохраны
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