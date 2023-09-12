Вторник, 12 Сентября 2023 13:56

АрмИнфо.У Армении нет вратарей, нет опорных защитников, нет защитников - все нападающие, все вингеры и все поднападающие - вот в чем загвоздка. Подобным образом тренер Сборной Армении по футболу Александр Петраков прокомментировал ситуацию в команде и возможность вовлечения в национальную сборную игрока одесского футбольного клуба <Черноморец> Артура Авагимяна.

Петраков подчеркнул, что Авагимян ничем не сильнее ребят, которых сегодня он тренирует. <В линии нападения очень сильная конкуренция. А мне нужен хороший опорный полузащитник, но на данный момент его нет>,

- сказал тренер.

Говоря об игре с хорватами, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватской сборной, Александр Петраков заметил, что не имеет никаких претензий к своей команде. <Хорваты практически не ошибались в передачах. Они просто сильнее. Мы хотели за счет характера, самоотдачи: Ребята старались, у меня нет к ним никаких претензий, понимаю, вам не нравится, у вас ожидания другие. Но мы будем работать, стремиться, искать варианты усиления>, - сказал он, подчеркнув в этой связи, что Федерация футбола работает в этом направлении, в том числе над поиском новых игроков.

Вместе с тем тренер посетовал на количество желтых карточек. Он обратил внимание на то, что футболисты в замене на сегодняшний день не имеют необходимого уровня игры. <Это великолепные люди, которые хорошо относятся к своей работе, но пока они не готовы играть в стартовом составе>, - подметил Петраков.

Игровая дисциплина во вчерашней игре с хорватами, по мнению тренера, была нарушена из-за усталости. <Мне кажется, у вас завышенные ожидания от этих ребят, наоборот, я думаю, вы должны их поддержать, как армяне, и поблагодарить>, - добавил он. В этом контексте глава Сборной указал на молодой возраст своих игроков, которым еще нужно время, чтобы разыграться, которые могли бы играть в юниорских турнирах, но они защищают честь национальной сборной, в том числе с финалистами Лиги наций, бронзовыми призерами ЧМ-2022 (Сборной Хорватии).

Петраков заметил, что во время игры были допущены ошибки, но ссылаясь на характер команды, уровень самоотдачи, он отметил: < Я думаю, что все будет нормально, мне так кажется, может, я ошибаюсь, но они на правильном пути>.

Отметим, что сборная Армении на своем поле проиграла команде Хорватии в матче шестого тура квалификации чемпионата Европы 2024 года по футболу. Встреча в Ереване завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватов. Гол на 13-й минуте забил Андрей Крамарич. Таким образом, сборная Хорватии набрала 10 очков в четырех играх и занимает первое место в группе D, армянская сборная с 7 очками в пяти играх находятся на 3 позиции.