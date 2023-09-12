Вторник, 12 Сентября 2023 13:43

АрмИнфо.Москва предлагала такой вариант урегулирования, при котором Карабах, Кельбаджарский и Лачинский районы оставались бы под юрисдикцией Армении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Отвечая на вопрос о <развороте Армении>, в частности, в связи со стартовавшими накануне армяно-американскими учениями, визитом супруги премьера Армении в Киев, и <очень нелицеприятными высказываниями> спикера НС РА в адрес российского МИД, и как это скажется на обстановке на границе с Азербайджаном и к чему может это принести Армению, глава российского государства отметил: <Я не думаю что есть какой то разворот>.

<Мы видим и понимаем, что происходит. Об этом можно много говорить. Мы предлагали свои варианты урегулирования, это хорошо известно. Армения контролировала семь районов, которые оставила под свой контроль после известного армяно-азербайджанского конфликта. Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района - Кельбаджарский и Лачинский фактически остались под юрисдикцией Армении и весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось, хотя мы пытались убедить армянское руководство в течение 10 то ли 15 лет. Разные варианты, но в конечном итоге все сводилось к этому. На наш вопрос - что будете делать, нам отвечали - будем сражаться. В конечном итоге все пришло к той ситуации, которая сейчас сложилась.

Но дело не только в результатах последнего конфликта. Дело еще в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. И в своем пражском заявлении просто зафиксировали это на бумаге.

Теперь президент Алиев мне говорит - ну вы же знаете, что Армения признала, что Карабах наш, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен. Армянское руководство об этом публично заявило, посчитав и всю территорию до 1991 г в рамках Азербайджанской ССР и назвав цифру, в которую входит и территория самого Карабаха. Это состоялось, это же не наше решение. Это решение армянского руководства сегодняшнего. А если так, говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. А что нам сказать, здесь и сказать нечего, если сама Армения признала Карабах частью Азербайджана>, - сказал российский лидер.

Конечно, по его словам, есть другие вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев. <Это правда, да. Мандат еще действует, а вопросы гуманитарного характера, недопущения там каких-то этнических чисток - конечно, он никуда не делся. Я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили всегда нам, и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких-либо этнических чистках. Более того, наоборот заинтересовано, чтобы этот процесс происходило мягко>, - сказал Путин.

На вопрос, насколько оправданы обвинения Еревана в адрес Москвы относительно того, что Россия и ОДКБ не помогли, не открыли Лачинский коридор, из-за чего Нагорный Карабах находится на грани гуманитарной катастрофы, Путин заявил: <Если Армения признала, что Нагорный Карабах - это часть Азербайджана - все. О чем речь то? Это ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения>