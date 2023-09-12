Вторник, 12 Сентября 2023 13:41

АрмИнфо.Сегодня один грузовик российского Красного Креста въехал в Нагорный Карабах через город Аскеран, загруженный гуманитарными товарами российского производства. Об этом сообщает Министерство социального развития и миграции Республики Арцах.

Ведомство опубликовало список товаров, которые будут переданы жителям блокадного Арцаха. В частности, машина была загружена 1000 продуктовыми наборами, 270 наборами постельного белья, 200 гигиеническими наборами, 192 детскими наборами.

Согласно источнику, в один продуктовый набор входит масло подсолнечное (0.9л - 1 шт.) сахар (1кг. - 1 шт.), мука пшеничная (2кг. - 1 шт.), макароны рожки (500 гр. - 3 шт.), крупа гречневая (1кг.- 1 шт.), пшено (1кг. - 1 шт.), крупа манная (1кг. - 1 шт.), овсяные хлопья (0,5кг. - 1шт.) и тушенка (0,5кг. - 5 шт.). Общий вес одного набора - 11,4кг. Один постельный набор состоит из комплекта постельного ( 1 шт.) подушки (1 шт.), одеяла (1 шт.); в гигиенический набор входят зубные щетки (3 шт.), мыло (10 шт.) и градусник (1 шт.), и в один детский набор - кисель детский (1 шт.), пастилки витаминные (3 шт.), зубная щетка (1 шт.), пюре детское (1 коробка -8 шт.), рыбий жир детский (в капсулах 1 шт.) и присыпка (1 шт.).

<Гуманитарная помощь будет предоставлена нашему населению, о чем мы сообщим дополнительно>, - говорится в сообщении ведомства.-