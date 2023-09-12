Вторник, 12 Сентября 2023 13:32

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ОТА коснулся выборов нового президента Нагорного Карабаха и того, почему не поздравил Самвела Шахраманяна с избранием на пост президента.

<Я сожалею об отставке Араика Арутюняна, и могу сказать, что, во всяком случае, в течение всего периода работы между нами была очень хорошая рабочая атмосфера и взаимопонимание. И могу выразить сожаление в связи с этой отставкой>, - сказал Пашинян

<Что касается новоизбранного лидера Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна, я думаю, что ситуация такова, что поздравлять особо не с чем, и на него возложена очень большая ответственность>, - сказал Пашинян.

По его словам, Армения сегодня должна руководствоваться также логикой сопоставления и не противопоставления позиций и подходов с логикой международного сообщества, в том числе, исходя из соображений не политизировать гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе.

<В Нагорном Карабахе сложился кризис, и мы не должны допустить, чтобы гуманитарный характер вопроса трансформировался в политический путем чрезмерной политизации. Наши подходы вытекают из этой логике>, - сказал он.

При этом, как заверил Пашинян, власти Армении и Арцаха продолжают поддерживать связь. <Я считаю, что для понимания ситуации важно получить информацию из первых источников>, - сказал он.