Вторник, 12 Сентября 2023 13:28

АрмИнфо.У Москвы нет никаких проблем с Ереваном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

<Он прислал мне письмо развернутое письмо. Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном проблем нет, мы постоянно в контакте>, - сказал президент РФ.

Напомним, что накануне армянский премьер Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению на вопрос о том, почему премьер в связи с ростом напряженности на армяно- азербайджанской границе и вокруг Нагорного Карабаха, позвонил лидерам Франции, Германии, Ирана, Грузии, США, а не президенту России, что было было логично, Пашинян ответил, что на самом деле первый звонок был именно президенту РФ. <Недавно я говорил с президентом РФ в связи с этой ситуацией и не разговаривал с другими. Отмечу, что смысл и цель этих звонков заключалась в том, чтобы тем партнерам, которые, по всей вероятности, не в курсе каких-то нюансов, эту информацию передать, а президент РФ наверняка осведомлен об этой ситуации. Ситуация с незаконной блокировкой Лачинского коридора и установившимся в НК гуманитарным кризисом начались с декабря 2022 года. С тех пор и по сей день у меня было более десятка бесед с президентом РФ, а с другими коллегами, так как есть информация о новой ситуации, я думаю ею следовало поделиться с ними, а с президентом РФ мы делились информацией давно. В этом плане, к сожалению, с момента нашего разговора ситуация не изменилась, чтобы возникла необходимость в новом разговоре с президентом РФ. При необходимости эти телефонные разговоры могут состояться>, - сказал Никол Пашинян.