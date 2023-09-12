Вторник, 12 Сентября 2023 12:16

АрмИнфо. Правительство Армении намерено на законодательном уровне урегулировать вопрос пользования залами аэропортов страны официальных делегаций и должностных лиц. Национальное Собрание на пленарном заседании 12 сентября в первом чтении обсуждает поправки в законе <Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц>.

По словам заместителя министра иностранных дел РА Мнацакана Сафаряна, положение о пользовании залами аэропортов страны было признано утратившим силу еще в 2018 году, и до сих пор не урегулировано. Теперь предлагается установить положение, согласно которому право на разработку и применение порядка пользования залами аэропортов для официальных делегаций и должностных лиц предоставит премьер- министру РА.

Причем, правом пользования залами будет предоставлено и членам семей должностных лиц. До последнего времени данный вопрос регулировался в соответствии с решениями правительства, теперь проблема переводится в законодательное поле.