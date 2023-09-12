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АрмИнфо. Правительство Армении намерено на законодательном уровне урегулировать вопрос пользования залами аэропортов страны официальных делегаций и должностных лиц. Национальное Собрание на пленарном заседании 12 сентября в первом чтении обсуждает поправки в законе <Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц>.
По словам заместителя министра иностранных дел РА Мнацакана Сафаряна, положение о пользовании залами аэропортов страны было признано утратившим силу еще в 2018 году, и до сих пор не урегулировано. Теперь предлагается установить положение, согласно которому право на разработку и применение порядка пользования залами аэропортов для официальных делегаций и должностных лиц предоставит премьер- министру РА.
Причем, правом пользования залами будет предоставлено и членам семей должностных лиц. До последнего времени данный вопрос регулировался в соответствии с решениями правительства, теперь проблема переводится в законодательное поле.
|Начинаются предвыборные теледебаты между претендентами на кресло мэра Еревана
|В Армении началась реализация программы по обеспечению занятостью участников войн и демобилизованных военнослужащих
|Характер и уровень самоотдачи армянских футболистов говорит о том, что они на правильном пути
|Здесь и сказать нечего, если сама Армения признала Карабах частью Азербайджана - Путин
|Армения и Франция отмечают важность углубления взаимодействия на международных площадках
|Гуманитарный груз со стороны российского Красного Креста был поставлен в Нагорный Карабах
|Пашинян воздержался назвать новоизбранного руководителя Арцаха президентом
|Путин заявил, что Пашинян прислал ему развернутое письмо
|В Армении должностные лица вновь получат возможность пользоваться услугами специальных залов аэропортов страны
|Пашинян не стал раскрывать детали телефонного разговора с Эрдоганом
|Почему назвал Нагорный Карабах частью Азербайджана - пояснения Пашиняна
|В Армении будут ужесточены меры ответственности за ущерб, нанесенный автомобильным дорогам
|Ни Запад, ни Россия никогда не имели монополии на решение нагорно-карабахской проблемы - Пашинян
|Пашинян: Пражские и любые другие договоренности не отменили обязательства, взятые сторонами в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года
|Пашинян: В связи с Римским статутом мы предложили очень конкретное решение, которое может развеять все опасения Москвы
|Госдеп: США глубоко обеспокоены быстро ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе
|В результате прокурорского вмешательства возмещен ущерб, нанесенный государству в размере 151 млн драм
|Почему позвонил лидерам многих стран, но не президенту России - Пашинян разъясняет причину
|Офис Омбудсмена Армении займется изучением жалоб граждан об отсутствии учебников перед началом нового учебного года
|Верю в нашу сборную - Пашинян
|В Армении опровергли очередную дезинформацию азербайджанской стороны
|МИД РА: разблокирование коммуникаций региона должно осуществляться в рамках суверенитета и юрисдикции стран
|Москве следует воздержаться от чтения лекций странам региона - Госдеп
|Серж Танкян Саманте Пауэр: Агдам - это троянский конь
|Омбудсмен Арцаха: Тяжелый гуманитарный кризис в Арцахе становится день ото дня все более острым
|Каждый гектар лесных массивов Армении может ежегодно обеспечить экосистемную выгоду в 417 долларов США
|Армения и Иран создадут специальные комитеты, курирующие вопросы сотрудничества в области медицины, фармацевтики, медицинского оборудования и образования
|Пашинян и Эрдоган провели телефонный звонок
|Важно, чтобы Лачинский и Агдамский маршруты были немедленно открыты - Саманта Пауэр
|Нагорный Карабах вновь становится фактором, с которым будут считаться все - Вазген Манукян
|Баку выходит за рамки логики - МО Арцаха опровергает осуществление терроперации при помощи собаки
|Минобороны Армении опровергло очередную дезинформацию Баку
|Марк Руффало: Ситуация в Нагорном Карабахе не освещается в СМИ
|Иран отвергает сообщения о размещении войск на границе с Азербайджаном
|Ереванский метрополитен с 12 по 15 сентября будет работать в чрезвычайном режиме
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Тегеран всегда выступал против любого изменения международных границ - МИД Ирана
|Жирайр Сефилян вызван на допрос в СНБ по делу <о вагнеровцах> в Армении
|Изменение границ Ирана с его соседями - это план Израиля - депутат иранского парламента
|Артур Гукасян: Культура делает человека человеком
|Россия будет анализировать, почему Армения принимает решения о военных учениях с США, а не с ОДКБ - Песков
|Армения начала совместные учения Eagle Partner 2023 с миротворцами США
|В Армении крупный спортивный объект не будет приватизирован
|МО РА предпринимает шаги, чтобы не дестабилизировать ситуацию в регионе - замминистра
|Смертная казнь в Армении будет отменена при любых обстоятельствах
|Обострение между Арменией и Азербайджаном негативно сказывается на переговорах по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье – вице-премьер РФ
|Пашинян уволил главу Службы госохраны
|Рубен Варданян: надеюсь, что ЕС приложит больше усилий, чтобы положить конец бесчеловечной блокаде Арцаха
|Армения будет сотрудничать с Чехией в военно- технической сфере
|В парламент Армении будет представлен новый Трудовой кодекс, в котором найдут свое отражение вопросы, связанные с защитой прав детей - замминистра
|МО Арцаха: Баку готовит новую провокацию
|В Арцахе назвали ложью сообщение азербайджанцев о диверсии и минировании Армией обороны
|Армения и Иран обсудили экологическую ситуацию в бассейне приграничной реки Аракс
|Тбилиси заявил о непризнании выборов президента в Нагорном Карабахе
|США призывают немедленно и одновременно открыть оба коридора - Лачинский и Агдамский
|Депутат: официальный Ереван до сих пор не поздравил новоизбранного президента Республики Арцах
|Сюник на нашей карте там, где должен быть: Посол Франции ответил на очередную провокацию
|Пашинян обсудил с Гарибашвили рост напряженности вокруг Арцаха и на армяно- азербайджанской госгранице
|Парламент Армении рассмотрит 48 законопроектов
|Ожидаем, что многочисленные осуждающие заявления США и других международных акторов трансформируются в практические шаги - МИД Арцаха
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