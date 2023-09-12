Вторник, 12 Сентября 2023 12:09

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ОТА пояснил, почему назвал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Он напомнил, что 14 мая 2023 года в Брюсселе РА и АР зафиксировали признание территориальной целостности друг друга: стороны признают территориальную целостность друг друга на территории 29 800 квадратных километров Армении и 86 600 квадратных километров Азербайджана, соответственно. <После этого я вновь подтвердил эту договоренность. Затем мне задали вопрос: действительно ли в эти 86 600 кв.км входит Нагорный Карабах? Я сказал: да>, - заявил он.

На ремарку о том, что после этого Баку публично не подтвердил данное заявление, более того - ужесточил свою риторику, закрыл Лачинский коридор, не стал более конструктивным, не означает ли, что делать такое заявление было ошибкой, Пашинян отметил, что этим заявлением власти Армении попытались зафиксировать договоренность с Азербайджаном в Брюсселе об <архитектуре решения кризиса>. <Мы демонстрируем, что привержены выполнению этой договоренности. Азербайджан - не всегда>, - отметил он.

Пашинян подчеркнул, что независимо от переговоров Азербайджан проявляет свой подход к решению вопросов силой. <В то время, когда мы не делали этого заявления, Азербайджан нарушил линию соприкосновения в Парухе, до этого - в Хцаберде, а до этого была война 13 сентября. Мы до этого выступали с неправильными заявлениями? Проблема здесь в том, что Азербайджан продемонстрировал свой подход к силовому решению вопросов, а мы пытаемся управлять силовыми сценариями политическими заявлениями. Мы хотим уложиться в формулировки, которые сделают легитимность позиций Армении неуязвимой>, - отметил армянский премьер