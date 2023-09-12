Вторник, 12 Сентября 2023 11:42

АрмИнфо. В Армении будут ужесточены меры ответственности за ущерб, нанесенный автомобильным дорогам общего пользования и инженерным сооружениям. Национальное Собрания РА на пленарном заседании 12 сентября в первом чтении обсуждает поправки в Кодексе об административных правонарушениях и в Уголовном кодексе.

По словам заместителя министра территориального управления и инфраструктур РА Кристине Галечян, цель представленного пакета - предотвратить новые возможные порчи автомобильных дорог и повысить общественную ответственность. Замминистра заметила, что порча дорог зачастую приводит к аварийным ситуациям и наносит государству серьезный ущерб. В настоящее время предпринимаются шаги по улучшению ситуации с безопасности дорожного движения, в том числе, путем улучшения качества дорог, их обустройства, восстановления и дополнения разметок, устранения аварийных участков. Однако в процессе работ выявились случаи закрытия автомобильных знаков, их воровства, установки в других местах. Предусмотрено, что в таких случаях ставки штрафных санкций будут утроены с 20-кратного размера минимальной заработной платы до 70- кратного, а при нанесении легкого ущерба здоровью граждан - с 30-кратного до 90-кратного. При установке незаконных плакатов, которые не являются знаками дорожного движения предоставляется 6- месячный срок на устранение проблемы, после чего при невыполнении требований закона размер штрафа вместо 50-кратного размера минимальной зарплаты составит 150-кратный. К уголовным деяниям будет относиться уничтожение технических средств на дорогах, их воровство, поломку или установку незаконных вывесок, которые по неосторожности привели к среднему или тяжелому ущербу для здоровья граждан.

Заместитель министра сообщила, что только в текущем году с дорог межгосударственного и республиканского значения было похищено 85 дорожных знаков, испорчено 86 кв. м. заграждений. За последние три года было зафиксировано свыше 380 случаев хищений знаков дорожного движения.