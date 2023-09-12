Вторник, 12 Сентября 2023 11:42

АрмИнфо. Ни Запад, ни Россия никогда не имели монополии на решение нагорно-карабахской проблемы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

<Другой вопрос, что с февраля 2022 года возник кризис в сопредседательстве Минской группы ОБСЕ по той простой причине, что бывшие партнеры заявили, что не собираются общаться друг с другом не из-за Армении, Нагорного Карабаха или Азербайджана, а из-за Украины. Как и раньше вопрос Нагорного Карабаха, армяно-азербайджанские отношения мы обсуждали как в России, так и на Западе. Раньше они общались друг с другом, а сейчас - нет. Сейчас они думают, что нам следует меньше общаться с другой стороной, но это неправильный подход с точки зрения интересов Армении. Если отношения этих стран друг с другом изменилось, наши отношения с ними не изменились>, - указал он.