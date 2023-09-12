Вторник, 12 Сентября 2023 11:32

АрмИнфо.Демонизация Алма-Атинской декларации от 1991 года - опасна, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<Говоря об Алма-Атинской декларации, хочу отметить, она была подписана в 1991 году всеми странами бывшего СССР, кроме стран Прибалтики, и эта декларация была ратифицирована НС Армении в 1992 году. То есть, отсылка к декларации и попытки представить ее как новый фактор, который ухудшил положение Армении или Нагорного Карабаха не очень правильно>, - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению.

Более того, заверил премьер, договоренность о признании взаимной территориальной целостности с указанием территорий от 14 мая никоим образом не противоречит политике, проводимой Арменией на момент подписания Алма-Атинской декларации в 1991 году.

<Если мы вернемся в 1991 г, ознакомимся с заявлением Левона Тер-Петросяна после подписания Алма-Атинской декларации, мы увидим, что он говорит, что модель российских автономий - это то, что мы хотим для Нагорного Карабаха. Наши оппозиционные коллеги много нас критикуют, спрашивая, почему мы не делаем отсылку к примечаниям армянской стороны при подписании декларации. Эти примечания публичны, ничего не меняют в том, что я сказал. Следовательно демонизация Алма-Атинской декларации очень опасна, потому что де-юре и, в некоторой степени, де-факто республики бывшего СССР получили независимость Алма-Атинской декларацией. С другой стороны, мы сказали, что права и безопасность армян Нагорного Карабаха важны и являются ключевыми в усилиях по установлению мира и стабильности в регионе>, - заявил Пашинян.

На ремарку о том, что согласно российской стороне был <план Ховаева>, согласно которому статус Нагорного Карабаха был отложен, а сейчас в Москве говорят, что этим решением власти РА лишили возможности проводить эту политику, во-вторых, признание Нагорного Карабаха Арменией частью Азербайджана привело к сегодняшним действиям Азербайджана в Лачине, и <вы не позволили нам защитить Нагорный Карабах, внесли определенные изменения>, Пашинян сказал: <Первая констатация заключается в том, что пражский протокол был достигнут после того, как было зафиксировано, что это предложение РФ уже не актуально, потому что Азербайджан отклонил его, и у РФ больше нет оснований настаивать на этом предложении.

Во-вторых, Россия дважды, по крайней мере, на самом высоком уровне констатировала, что на международном уровне Нагорный Карабах находится в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В-третьих, ни Пражская договоренность и никакая иная договоренность не отменили обязательства сторон по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. То есть необходимо обратиться к вопросу - в силе ли трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 огда или нет? Очевидно, что оно в силе, и заявление от 9 ноября никоим образом не могло отменить Алма-атинскую декларацию 1991 года.

Лачинский коридор - это институт, утвержденный заявлением от 9 ноября, и в нем определены права и обязательства сторон. Это заявление остается в силе, и не имеет ничего общего ни с Алматинской декларацией, ни с соглашением от 6 октября 2022 года>, - заявил премьер РА.