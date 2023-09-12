Вторник, 12 Сентября 2023 11:06

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению коснулся напряженности, появившейся в последнее время в армяно-российских отношениях, в частности - впервые послу РА была вручена нота протеста, властями РФ крайне негативно были восприняты процесс ратификации Римского статута, визит Анны Акопян в Киев, и армяно-американские военные учения.

На вопрос, «почему мы раздражаем Россию, обостряем отношения с РФ при том, что ситуация на границе очень сложная и мы очень близки к войне», Пашинян ответил: «Не надо политизировать визит моей жены на Украину. Думаю, это неподобающим образом политизировано. Вы знаете, что моя жена уже долгое время вовлечена в международное партнерство первых леди и джентльменов, в рамках которого участвует в мероприятиях. В ближайшее время подобное мероприятие намечается и в Армении, и я не думаю, что из этого стоит делать политические выводы».

Что касается армяно-американских военных учений, то и здесь должен констатировать, что не в первый раз армяно-американские военные учения проходят в Армении, добавил он.

Пашинян напомнил, что ратификацию Римского статута РА начала в декабре 2022 года, просто по процедурам она занимает некоторое время.

«К сожалению, произошло плохое совпадение в контексте отношений РФ и Гаагского уголовного суда. Этот процесс вовсе не связан с отношениями с РФ, а связан с приграничной напряженностью.

С другой стороны, мы понимаем, что формируется плохой или тревожный контекст. Но с другой стороны, мы не можем заморозить наши отношения с другими партнерами. Кроме того, Римский статут подписало не наше правительство. Он не был ратифицирован, потому что КС решил, что он противоречит нашей Конституции, но вы знаете, что в 2015 году у нас появилась новая, отредактированная Конституция, эти противоречия устранены, и мы движемся вперед по своему пути, потому что это документ, который мы подписали», - сказал он.

На уточняющий вопрос, насколько оправдана ратификация статута в нынешних, сложившихся на границе условиях, поскольку «не надо быть великим политологом, чтобы понять, что данные действия будут крайне негативно восприняты в Москве», что может повлиять на ситуацию в Арцахе и на границе», «и стоит ли вообще игра свеч», премьер обратил внимание на тот факт, что в сентябре 2020 года не было разговоров о ратификации Римского статута, как и о армяно-американских учениях и визитов в Киев, «что не помешало установлению военной ситуации на границе».

«Сегодня мы пытаемся использовать инструменты, которые мы можем получить, чтобы добавить факторы к безопасности границ, которые помогут нам. Римский статут не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям. Мы его ратифицируем, потому что хотим, чтобы события сентября 2022 года и мая 2021 года расследовал Международный уголовный суд. это еще один фактор, который может оказать существенное влияние в плане повышения уровня нашей безопасности в условиях, когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства перед Арменией. Мы не можем игнорировать это и ничего не делать. Наша обязанность – предпринять шаги, с помощью которых мы постараемся приобрести дополнительные инструменты безопасности, в том числе международные. Мы активно работаем над формированием правильных представлений обо всем этом в Российской Федерации. Мы предложили очень конкретное решение, связанное с Римским статутом, которое может развеять все опасения, и мы работаем над этим решением», - сказал премьер-министр Армении.