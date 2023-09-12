Вторник, 12 Сентября 2023 11:00

АрмИнфо.США глубоко обеспокоены быстро ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил пресс- секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он отметил, что в разрешение ситуации личное участие принимает госсекретарь США Энтони Блинкен, проведший телефонные переговоры с

лидерами Армении и Азербайджана. Также в переговорах принимает участие помощник госсекретаря Юрии Ким и другие. <Мы повторяем наш

призыв, как это сделал госсекретарь в заявлении на выходных, к немедленному и одновременному открытию маршрутов через Лачин и Агдам, чтобы обеспечить доставку крайне необходимых гуманитарных грузов мужчинам, женщинам и детям в Нагорном Карабахе. Мы призываем лидеров, как это сделал госсекретарь в своих призывах, не предпринимать никаких действий, которые усиливают напряженность или отвлекают от этой цели>, - заявил Миллер.

Он отметил, что Вашингтон последовательно подчеркивает необходимость открытия маршрутов в Нагорном Карабахе и диалога между сторонами. Указав на важность этого процесса с засуживающими внимания представителями Нагорного Карабаха, Мэтью Миллер в то же время подчеркнул, что, как и прежде, США не признают Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство. <Поэтому мы не признаем результаты этих так называемых президентских выборов, о которых было объявлено в последние несколько дней>, - подчеркнул пресс-секретарь Госдепа.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут и впредь решительно поддерживать усилия Армении и Азербайджана по разрешению нерешенных вопросов посредством прямого диалога. <И именно поэтому госсекретарь Блинкен и старший советник по переговорам на Кавказе Лу Боно были последовательно вовлечены в этот процесс. Мы будем продолжать постоянно участвовать в переговорах по этому вопросу>, - подчеркнул Мэтью Миллер.

Отвечая на вопрос о том, почему США жертвуют правами человека ради переговоров, пресс- секретарь Госдепа заявил следующее: <Жертвовать правами человека? Я только что ясно дал понять, что мы хотим, чтобы оба канала были открыты для доставки столь необходимой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, и госсекретарь ясно дал это понять лидерам Армении и Азербайджана на выходных, как и другие представители государства. Так что нет, я бы не согласился с такой оценкой>.