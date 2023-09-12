Вторник, 12 Сентября 2023 10:54

АрмИнфо.В результате прокурорского вмешательства возмещен ущерб, нанесенный государству в размере 151 млн драм. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

Согласно источнику, в Генеральной прокуратуре РА изучены четыре дела о ввозе золотых слитков из Российской Федерации в Республику Армения. В частности, установлено, что в октябре-ноябре 2022 года в аэропорту "Звартноц" был досмотрен багаж граждан, прибывших в Армению из Российской Федерации. В результате проверки были обнаружены золотые слитки фабричного производства, имеющие статус продукции Евразийского экономического союза, очевидно коммерческого характера, размер которых превышал некоммерческий размер в 10 килограммов, утвержденный постановлением правительства РА. По делам о контрабанде были составлены протоколы.

27 октября 2022 года в отношении 7 лиц возбуждено публичное уголовное преследование за контрабанду культурных ценностей и стратегически важного сырья. 29 мая 2023 года уголовное преследование в отношении обвиняемых было прекращено по причине возмещение указанными лицами нанесенного ущерба. В результате применения прокурорского воздействия, обвинение 7 лицам было изменено, их преступление было переквалифицировано на неуплату налогов, сборов или иных выплат, что позволило возмести ущерб в размере 151 миллион 713 тысяч 273 драмов, причиненный государству. Как итог, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.