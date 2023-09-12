Вторник, 12 Сентября 2023 10:53

АрмИнфо.По инициативе Защитника прав Армении Анаит Манасян офис Омбудсмена займется изучением жалоб граждан об отсутствии учебников перед началом нового учебного года. Об этом говорится в сообщении офиса Омбудсмена.

Согласно источнику, в офис также поступали заявления и жалобы от граждан о том, что им предлагали скопировать или приобрести некоторые

учебные пособия. Между тем, в некоторых населенных пунктах, особенно в отдаленных, имеется серьезная проблема их копирования, а также использования учебников в электронном виде.

Чтобы получить разъяснения по вышеизложенным проблемам, Защитник прав человека обратился с запросом в Министерство образования, науки, культуры и спорта, учитывая, что проблемы, связанные с учебниками, могут оказать прямое влияние на полную реализацию права детей на образование, гарантированное Конституцией РА.

Омбудсмен подчеркивает, что организация учебного процесса с использованием электронных учебников в государственных школах должна соответствовать не только обязательству по обеспечению доступа к образованию на основе равных возможностей, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка, но и требованиями о сохранении здоровья и нормального развития детей. Защитник прав человека подчеркивает необходимость обеспечения всех печатных учебных учебников в государственных школах, действующих на всей территории республики, а также соответствия электронных учебников международным стандартам. Указанный вопрос находится в центре внимания Защитника прав человека.