Вторник, 12 Сентября 2023 10:52

АрмИнфо.<Мы должны быть рядом с нашей командой и уметь поддерживать ее во всех ситуациях>, - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинянв интервью Общественному телевидению.

<Во-первых, я хочу сказать, что я верю в нашу сборную, и вне зависимости от результатов сегодняшнего матча, я думаю, что у этой национальной сборной есть хребет, черты характера, воля, у нас есть хороший тренер, хорошая команда, и мы должны быть рядом с нашей командой и суметь во всех ситуациях поддерживать, поощрять, сделать так, чтобы даже поражения их не разочаровали, и они знали, что Республика Армения с ними>, - сказал он.

Отметим, что накануне вечером состоялся матч Армения-Хорватия, который завершился 0:1 в пользу хорватов