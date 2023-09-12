Вторник, 12 Сентября 2023 10:51

АрмИнфо.В Армении опровергли очередную дезинформацию азербайджанской стороны.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны РА, распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС РА 11 сентября с 22:00 до 22:10 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности.