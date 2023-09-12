Вторник, 12 Сентября 2023 10:51

АрмИнфо. Армения многократно и на всех уровнях заявляла и заявляет, что не только готова, но и заинтересована в разблокировании экономических и транспортных связей в регионе. Об этом говорится в ответе на вопрос армянских СМИ о применении Баку термина <Зангезурский коридор>.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что <Армения демонстрирует неконструктивный подход в вопросе разблокирования

коммуникаций в регионе, выдвигая новые условия, нарушая Трехстороннее заявление 2020 года и заводя процесс в тупик>. Министр иностранных дел Азербайджана, как и другие официальные лица этой страны, продолжал использовать термин <Зангезурский коридор>.

Как отмечается в ответе внешнеполитического ведомства РА, ответ на этот вопрос может быть очень кратким, и он содержится в самом

запросе: ни 9 пункт Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, ни последующее заявление от 11 января 2021 года не подразумевают

такого коридора, и контекст разблокирования региональной транспортной инфраструктуры не включает в себя никакой "коридорной логики".

<С самого подписания Трехстороннего заявления 2020 года Армения остается приверженной подходу, заложенному этим заявлением, согласно которому разблокирование должно осуществляться в рамках суверенитета и юрисдикции стран, на основе принципов равенства и взаимности>, - говорится в ответе МИД РА.