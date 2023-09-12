Вторник, 12 Сентября 2023 10:50

АрмИнфо. Армяно-американские военные учения носят рутинный характер. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он опроверг утверждения о целях учений, согласно которым они проводятся для предотвращения потенциального нападения Азербайджана на Армению. <Нет, совсем нет. Мы регулярно обучаем и действуем вместе с нашими армянскими партнерами для поддержания готовности, а также постоянно совершенствуем оперативную совместимость между нашими вооруженными силами. Армения является давним партнером Соединенных Штатов. С 2003 года Армения поддерживает прочные отношения с Национальной гвардией Канзаса в рамках Государственной программы партнерства. Так что нет, это в порядке вещей - это рутинное учение, которое никак не связано с какими-либо другими событиями>, - сказал представитель Госдепа США.

Отвечая на вопрос о реакции России на эти учения, Мэтью Миллер заявил, что Москве следует воздержаться от чтения лекций странам региона о мерах безопасности.

Напомним, что накануне в Армении стартовали армяно-американские учения Eagle Partner 2023, которые продлятся до 20 сентября. В учениях примут участие 175 армянских и 85 американских военных из

101-й воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа с 2003 года.

В Москве к информации о проведении учений отнеслись с озабоченностью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта новость вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Он добавил, что российская сторона будет "глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию".