Понедельник, 11 Сентября 2023 19:42

АрмИнфо. Если вы не намереваетесь отправить американских миротворцев для предотвращения геноцида и этнической чистки в Нагорном Карабахе, пожалуйста, не настаивайте на открытии Агдамской дороги до тех пор, пока между Баку и Степанакертом не будет достигнуто соглашение об условиях взаимоотношений.

Такое мнение выразил в Х известный музыкант и политический активист Серж Танкян, комментируя выступление директора Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр, которая назвала крайне важным немедленное открытие Лачинского и Агдамского маршрутов, чтобы спасительная помощь дошла до жителей Нагорного Карабаха.

Танкян добавил, что Агдам - это троянский конь, которого Азербайджан добавил (в арсенал) после нескольких месяцев блокирования Лачинского коридора и невыполнения распоряжений Международного Суда ООН. <Их цель - Нагорный Карабах без армян. Мы не допустим этнических чисток и геноцида. Не принимайте ультиматумы тирана>, - призвал американских чиновников Серж Танкян.