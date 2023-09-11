Понедельник, 11 Сентября 2023 19:36

АрмИнфо.Люди обращаются в офис Омбудсмена не за защитой своих прав, а за хлебом, маслом, картошкой и т.д. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

Он подчеркнул, что тяжелый гуманитарный кризис в Арцахе становится день ото дня все более острым . В этой связи Степанян напомнил, что сегодня 274 день, как Азербайджан продолжает совершать геноцид в отношении народа Арцаха.