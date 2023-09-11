Понедельник, 11 Сентября 2023 19:21

АрмИнфо.Каждый гектар лесных массивов Армении может ежегодно обеспечивать экосистемную выгоду в размере 417 долларов США. Об этом говорится в отчете Всемирного Банка, посвященного <Армения: восстановление лесных ландшафтов (FLR)>, подготовленном совместно с министерством окружающей среды.

В документе оцениваются возможности восстановления ландшафтов в лесном секторе Армении и дается подробный обзор его экономического потенциала. Отмечается, что даже с учетом того, что Армения небогата лесами и только 11.2% ее территории покрыты лесом (области Тавуш, Лори и Сюник), выгода от экосистемных услуг может доходить до 138 млн долларов ежегодно.

В докладе подчеркивается потенциал лесного сектора страны в плане существенной поддержки социального, экономического и культурного благополучия страны. Ключевые вопросы, затронутые в докладе, включают причины деградации лесов, последствия изменения климата и недостаточную осведомленность общественности о важности устойчивого лесопользования.

В отчет включены рекомендации, которые Армения может предпринять для поддержки восстановления лесных ландшафтов, уделяя особое внимание принятию национальной стратегии восстановления ландшафта, созданию комплексной национальной системы мониторинга лесов, а также наращиванию институционального потенциала посредством информационных и коммуникационных технологий. Помимо вышесказанного, особое внимание уделяется решению энергетических проблем с целью снижения зависимости от леса как источника топлива для населения, особенно в сельской местности, где существует <топливная бедность>.

Как говорится в сообщении ереванского офиса ВБ, содержащиеся в отчете советы-предложения уже помогли в подготовке <Комплексного, устойчивого проекта восстановления ландшафта Армении>, который является частью регионального проекта . Проект, поддерживаемый Глобальным экологическим фондом и софинансируемый правительством Швеции, направлен на усиление участия общества в улучшении управления лесами, пастбищами и другими угодьями в отдельных районах Армении.