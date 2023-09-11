Понедельник, 11 Сентября 2023 19:20

АрмИнфо.Армения и Иран создадут специальные комитеты, курирующие вопросы сотрудничества в области медицины, фармацевтики, медицинского оборудования и образования. Об этом было заявлено в ходе встречи министра здравоохранения Анаит Аванесян и посла Ирана в Армении Мехди Собхани.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, стороны также договорились провести активную работу в направлении взаимного признания документов об окончании медицинских учебных заведений.

В ходе встречи министр и посол также обсудили работу в направлении профилактики, раннего выявления и лечения неинфекционных сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, а также возможности развития медицинского туризма.

Анаит Аванесян передала через дипломата приглашение министру здравоохранения Ирана Бахраму Эйноллаху приглашение посетить Армению.