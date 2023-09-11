Понедельник, 11 Сентября 2023 18:51

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Раджеп Эрдоган провели телефонный разговор.

Как сообщает пресс-служба правительства, стороны обсудили вопросы, касающиеся армяно-турецких отношений и ситуацию в регионе.

Пашинян и Эрдоган подчеркнули, что долгосрочный мир в регионе и стабильность будут способствовать развитию и процветанию всех стран региона. В этой связи собеседники отметили, что продолжат прилагать дипломатические усилия в этом направлении.