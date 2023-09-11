Понедельник, 11 Сентября 2023 18:28

АрмИнфо. Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе стремительно ухудшается, написала на своей странице X (бывший Twitter) директор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

<Крайне важно немедленное открытие Лачинского и Агдамского маршрутов, чтобы спасительная помощь дошла до жителей Нагорного Карабаха>,- написала она.

Пауэр также опубликовала сделанное накануне заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который призвал к немедленному и одновременному открытию Лачинского и Агдамского коридоров для обеспечения доставки крайне необходимых гуманитарных грузов населению Нагорного Карабаха.