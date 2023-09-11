Понедельник, 11 Сентября 2023 18:27

АрмИнфо.Нагорный Карабах вновь становится фактором, с которым будут считаться все. Такого мнения придерживается первый премьер независимой Армении.

<Наличие Нагорного Карабаха как фактора играло решающую роль во всех наших предыдущих победах. В последние годы Нагорный Карабах медленно терял свою независимость, что также сказалось на ходе и результатах 44-дневной войны>,- написал он на своей странице в Фейсбук.

Манукян поздравил новоизбранного президента Арцаха, отметив, что сегодня Республика находится в центре внимания всех армян <с его героической борьбой, мужеством и волей к преодолению тяжелых испытаний>. <Взяв на себя эту важную, но чрезвычайно трудную роль, Вы возложили на свои плечи огромную ответственность>, - указал он.

Как считает первый премьер РА, для решения этих проблем нужно быть настойчивым и твердым, но вместе с тем нужно уметь работать со всеми заинтересованными странами, независимо от их позиций.