Понедельник, 11 Сентября 2023 18:26

АрмИнфо.Министерство обороны Азербайджана продолжает вести информационную подготовку к очередной провокации, уже выходя за рамки логики, заявили в арцахском оборонном ведомстве.

<Очередное ложное сообщение, опубликованное Министерством обороны Азербайджана, о том, что якобы подразделения Армии обороны 11 сентября около 08:30 прикрепили к шее собаки самодельное взрывное устройство и заставили собаку перейти на азербайджанскую сторону и осуществить <террористическое> действие, полностью надумано и сфабриковано>, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики Арцах.