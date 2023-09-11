Понедельник, 11 Сентября 2023 18:14

АрмИнфо.Минобороны Армении назвало дезинформацией сообщение оборонного ведомства Азербайджана об обстреле своих позиций.

<Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 11 сентября в районе 13:30 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, является очередной дезинформацией>, - говорится в сообщении оборонного ведомства РА.