Понедельник, 11 Сентября 2023 18:09

АрмИнфо.Американский актер Марк Руффало - лауреат премии <Эмми>, <Золотой глобус>, а также номинант на <Оскар> в своем микроблоге в Твиттер поделился обращением Ким Кардашьян к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить очередной Геноцид армян в Нагорном Карабахе, совершаемый властями Азербайджана.

Поделившись записью, актер подчеркнул, что это серьезная проблема, которая в СМИ не освещается