Понедельник, 11 Сентября 2023 18:08

АрмИнфо. Заместитель начальника штаба Вооруженных сил Ирана по международному сотрудничеству бригадный генерал Мохаммед Ахади в интервью Азербайджанскому агентству печати отверг сообщения о размещении своих войск на северной границе с Азербайджаном в нынешних напряженных обстоятельствах на Южном Кавказе.

По его словам, которые приводит Иран.ру, это совершенно беспочвенные сообщения, будто Иран стремится направить силы для участия в возможной войне между Азербайджаном и Арменией. Как указал Ахади, у Ирана и Азербайджана очень хорошие отношения.