Понедельник, 11 Сентября 2023 18:06

АрмИнфо.Ереванский метрополитен с 12 по 15 сентября будет работать в чрезвычайном режиме. Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, это связано с тем, что с завтрашнего дня в Ереване стартует беспрецедентная программа <Опера под открытым небом> под руководством маэстро Карена Дургаряна.

В частности, 12 и 13 сентября, в 20:00, в парке ТУМО будет представлена опера Армена Тиграняна <Ануш>, 14 сентября, в 20:00 -

оперное представление <Травиата> Джузеппе Верди, 15 сентября, в 21:00

- программа <Опера Гала> под руководством известного итальянского дирижера Фабио Мастранджело.

В связи с ожидаемыми мероприятиями столичный метрополитен будет работать до 01:00. Помимо этого, с территории, прилегающей к парку

О.Туманяна, до станций метро <Берекамутюн> и <Зоравар Андраник> будут курсировать бесплатные автобусы.