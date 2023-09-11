Понедельник, 11 Сентября 2023 18:04

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17։00 частные дома 21-40 на 2-ой улице Канакера;

в Арагацотнской области:

13:00-13:40 частично город Талин;

14:00-14:40 села Ддмашен, Аревут, Даштадем;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично село Шаумян; село Араташен;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично кварталы 1, 2, 3, “Нор” города Масис;

10։00-13։00 частично села Арарат, Нор Кянк, Зангакатун;

10։30-12։30 частично село Кахцрашен;

11։00-12։00 села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично улицы С. Акобяна, Баграмяна, нарекаци, Чауша, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) 105 на улице Атарбекяна, 159 на улице Мясникяна в городе Арташат;

12։00-14։00 частично улицы Мравяна, Ханджяна, Спандаряна, Абовяна, А. Хачатряна, Агаяна, Налбандяна, Нар-Доса, Камо, Чаренца, Исаакяна, Степаняна, С. Акобяна, Патканяна, Ереванян, Мясникяна, Масис, жилой дом 21 на улице Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-14։00 частично улица Антараин в городе Джермук; село Гндеваз; частично село Кечут, птицефабрика Гндеваза, ЗАО “Джермук Груп”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”, тоннель “Арпа-Севан”, абонент (не являющийся жильцом) “Арскар” в городе Джермук;

10։30-12։30 частично село Агнджадзор;

в Котайкской области:

11:00-15։00 село Акунк полностью и частично село Катнахбюр;

11:00-16:30 село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։00-12:00 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-13:00 населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11։00-12։00 кварталы “Шамахян”, “Андраник”, частично улица Горького в городе Дилижан;

11։00-14։00 улицы Оганян, Тухикяна, Блбулян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Бавра, Сарагюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

10:30-13:00 частично переулок Аревшат в городе Горис;

11:00-13:00 точка питания “С. Хачатрян”, Зангер в городе Горис;

14:00-16:30 улицы Айгестан, Христофора, Капанское шоссе, частично квартал “Сал Кар” в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17։00 насосная станция на перекрестке Вардананц-Ханджяна, жилой дом 8 на улице Московяна, жилой дом 48 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 53/14, 53/15, 55/13, 57/12, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 67, 69 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-21 на 1-ой улице, 2-41 на 3-ей улице Нубарашена, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена;

в Армавирской области:

11:00-14:00 села Циацан и Цахкунк;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улицы Исаакяна, Туманяна, Маштоца, Тиграна Меца, Раффи, Нжде, Микоян Ехбайрнер, Арцаха, Сажумяна в городе Аштарак; села Вардаблур, Шенкани, Каниашир, Беркарат, Садунц, Цахкаовит, Хнаберд, Гегадзор, Норашен, Гегадир;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично улицы 1-7, частично 1-ый квартал, частично улицы Анрапетутяна, Ереванян в городе Масис; села Воскетап, Покр Веди, Таперакан, Аралез, Нор Кянк; частично село Айгаван;

10։00-13։00 частично село Зангакатун;

10։30-12։30 частично село Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично села Караглух, Серс;

в Котайкской области:

10։00-15։00 община Арзакан, газозаправочная станция “Ашнах’, станции сотовых операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Банаван” полностью; улица Еркрабаннери полностью; жилой дом на улице Еркрабаннери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Аргел;

11:00-16։00 частично город Цахкадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Гарни и Маяковский; села Гегадир, Вохчаберд, Ацаван; кварталы “Терян”, “Дурян” в селе Ариндж;

в Тавушской области:

10։00-13։00 улица Абовяна, частично квартал “Шамахян” в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Ехегнит, Дебед, Дзорагюх, Дзорагетаван, Антарамут, Ваагни;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Меграшат, Вохчи, Бюракн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

11:00-16:00 села Нжде и Цгуни.