Понедельник, 11 Сентября 2023 17:53

АрмИнфо.Иран всегда подчеркивал необходимость уважения территориальной целостности стран и выступал против любого изменения международных границ. Как передает агентство Mehr, об этом 11 сентября на брифинге в Тегеране заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Каньяни.

"Мы находимся в контакте с властями как Азербайджанской Республики, так и Республики Армении. Власти Армении выразили обеспокоенность по поводу возможности развязывания Баку нового военного конфликта, но власти Азербайджана уведомили Иран об отсутствии таких намерений>,- заявил Каньяни, добавив, что согласно поступившей из Баку информации, недавние перемещения на границах являются обычной военной акцией накануне зимнего сезона, поскольку передвижение в горных районах становится все более затрудненным.

Тем не менее, как отметил дипломат, Тегеран

продолжает серьезно следить за развитием событий на Кавказе. <Карабах является частью Азербайджанской Республики, права и безопасность жителей этого региона должны быть обеспечены в конкретных рамках, и это наша официальная позиция. Иран всегда подчеркивал необходимость уважения территориальной целостности стран и всегда выступал против любого изменения международных границ", - подчеркнул дипломат, добавив, что взаимное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности обеих сторон станет важным шагом для достижения прочного мира и безопасности.