Понедельник, 11 Сентября 2023 17:29

АрмИнфо. Члена совета <Национально-демократического полюса> Жирайра Сефиляна вызвали на допрос в следственный департамент СНБ Армении.

<11 сентября Сефилян был уведомлен о допросе в качестве свидетеля в Следственном департаменте СНБ. Поводом для допроса стало заявление Сефиляна о том, что есть сообщения о нахождении в Армении <вагнеровцев> (бойцы ЧВК <Вагнер>) и опасности для нацбезопасности страны>, - говорится в сообщении Национально-демократического полюса.

Напомним, что ранее в Telegram-канале <Баграмян 26> было опубликовано сообщение о том, что Россия якобы хочет задействовать силы ЧВК <Вагнер> для госпереворота в Армении. Авторы считают, что в Москве <санкционировали сценарий госпереворота>, <последней каплей для этого стала информация о готовящихся армяно-американских учениях>. Однако тому не было приведено доказательств.

В Москве назвали данные утверждения <бредом сивой кабылы>. Как заявил глава международного комитета СФ Григорий Карасин, прежде чем делать такие заявления и выдвигать подобные обвинения, необходимо привести реальные факты, которые подтвердят информацию. <Придумывать какие-то виртуальные схемы и кричать об этом на весь мир - удел неумных политиков. Такие заявления распространяются, чтобы спровоцировать враждебность по отношению к России. Это нужно тем, кто пытается взлохматить ситуацию и достичь своих целей>, - заявил Карасин.