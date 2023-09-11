Понедельник, 11 Сентября 2023 17:27

АрмИнфо.Тегеран не отступит от своей позиции в попытках Азербайджана изменить границы с Арменией. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Хахрияр Хейдари, слова которого приводит агентство IRNA.

Депутат пояснил, что Иран и Армения имеют общую 47-километровую границу, а Баку стремится уменьшить протяженность этой границы путем внесения геополитических изменений. <Изменение границ Ирана с его соседями - это план Израиля. Азербайджан должен понять, что действия в соответствии с такими планами проявят чувствительность Ирана>, - предупредил Хейдари.

Он добавил, что Иран уважает суверенитет и национальную целостность стран региона и уделяет этому вопросу большое внимание.

Законодатель также коснулся вопроса о том, как присутствие Израиля и США в регионе приводит к ухудшению связей между различными странами. Он упомянул, как Баку изменил свою дипломатическую риторику в отношении Ирана под влиянием израильского режима. <Иран не потерпит никакого вмешательства иностранных сил в Карабахе. Правительство Азербайджана должно осознать, что израильский режим и США никоим образом не являются реальными сторонниками государства и народа Азербайджана>, - сказал депутат.