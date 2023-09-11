Понедельник, 11 Сентября 2023 17:24

АрмИнфо. Главное театральное событие года - международный фестиваль High Fest в этом году займет театральные платформы Арменнии с 1 по 8 октября.

По словам президента фестиваля Артура Гукасяна, в первую неделю октября в Армению приедут 35 театральных коллективов, групп, в том числе с мировыми именами из 25 стран. Программа High Fest в контексте насыщенности и жанровой палитры в этом году немногим отличается от предыдущих 20 лет: зрителей ожидают, как спектакли драматических театров, так и музыкальные, игровые представления, уличный театр, кукольный театр, театр теней, современный танец, модерн балет, большая детская программа и т.д.

Помимо этого, отдельно будут представлены армянская и иранская программы. Как отметил Гукасян, фестиваль помогает иранскому театру быть видимым на мировой карте, поскольку в этой стране есть талантливые люди, а культура очень развита.

Говоря о доступности показов, он подчеркнул, что вход на часть представлений будет свободным, а в некоторых случаях - по билетам. Однако цены будут довольно демократичными. <Мы хотим, чтобы разные группы населения имели возможность увидеть это все. Это важно. Потому что культура делает человека человеком>, - подчеркнул глава High Fest.

Напомним, что Международный фестиваль исполнительского искусства HIGH FEST проводится в Армении с 2003 года. За два десятилетия в фестивале приняли участие более 500 иностранных компаний, 5000 участников и гостей. Уместно отметить, что HIGH FEST в 2019 году вошел в топ ведущих фестивалей Европы, и объявлен лучшим на территории бывшего СССР (не считая Москвы).