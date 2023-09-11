Понедельник, 11 Сентября 2023 17:18

АрмИнфо.Спортивный объект, расположенный по адресу Цицернакабердское шоссе, 5, будет изъято и перечня объектов государственной собственности, подлежащей приватизации. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 11 сентября обсудило поправки в законе "О программе приватизации государственного имущества на 2017-2020 гг.".

Как отметил в своем выступлении заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Карен Гилоян, спортивный комплекс, расположенный по указанному адресу, не имеет себе равных в республике. Он состоит из административной территории, столовой, спального корпуса почти на 60 человек, 2 спортзалов, каждый площадью в 1600 кв.м. Размеры одного из спортзалов соответствуют международным стандартам спортивной гимнастики, в нем уже много лет тренируется детско-юношеская спортивная школа спортивной гимнастики и акробатики. Другой зал используется для занятий борьбой, дзюдо и боксом. "В случае возвращения спорткомплекса МОНКС и его капитального ремонта мы будем иметь как минимум одну государственную базу. Потребность в данном объекте очень высока и важна, в нем также будет создан оздоровительно- реабилитационный центр ", - подчеркнул

К.Гилоян.

Замминистра отметил, что ранее был незаконным образом приватизирован ряд спортивных объектов, в которых в настоящее время имеется потребность. В настоящее время желается все для того, чтобы подобного больше не происходило. Если объект, находящийся в собственности общины, то путем субвенционных программ он приводится в порядок, если же в государственной собственности - проблема решается за счет средств госбюджета. В качестве примера Гилоян указал на стадион в Арташате, на базе которого планируется провести чемпионат Европы с представлением соответствующей заявки. Замминистра выразил надежду на строительство нового суперсовременного стадиона, на котором будут зарегистрированы новые победы.