Понедельник, 11 Сентября 2023 13:18

АрмИнфо. Обострение между Арменией и Азербайджаном негативно сказывается на переговорах по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье. Об этом 11 сентября на полях Восточного экономического форума заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Конечно, любые обострения всегда негативно влияют на нашу работу, сдерживают, задерживают, и проходит время, прежде чем мы опять возвращаемся, садимся и начинаем работать дальше, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время, российский вице-премьер заметил, что переговоры не приостановлены, они продолжаются.

По его словам, следующая встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана по разблокировке транспортных связей в регионе состоится, когда для этого созреют условия.

Напомним, что договоренность о создании трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана была достигнута 11 января 2021 года в ходе встречи лидеров трех стран.