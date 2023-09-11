Понедельник, 11 Сентября 2023 12:23

АрмИнфо. Выборы нового президента Нагорного Карабаха прошли в очень опасной ситуации, отмеченной явными угрозами войны со стороны Азербайджана. Несмотря на все трудности, оно было проведено в соответствии с конституцией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом написал в своем акаунте в Х экс-госминистр Республики Арцах, известный предприниматель и филантроп Рубен Варданян.

«Я прошу чиновников ЕС принять это во внимание. В то же время для ЕС крайне важно рассматривать переговоры между властями Нагорного Карабаха и Азербайджаном через международные механизмы как единственное жизнеспособное средство решения этих проблем. Я надеюсь, что ЕС приложит больше усилий, чтобы положить конец бесчеловечной блокаде Арцаха и способствовать конструктивным дискуссиям за столом переговоров», - отметил Варданян.

По его словам, простые люди не должны страдать из-за политических игр. «Политика Баку, предполагающая политизацию доступа к продовольствию и лекарствам, совершенно неприемлема. Что еще более тревожно, так это готовность Баку применить силу или угрозы силой. Надеюсь, что все посредники сделают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее опасное развитие событий», - подчеркнул Варданян